شكرا لقرائتكم خبر عن أمور تحدث للمرة الأولى بآخر نسخة من أفلام سندريلا 2021 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن كشفت الشركة المنتجة لفيلم سندريلا التى تقوم ببطولته المغنية كاميلا كابيلو عن البرومو الأول للعمل حتى أثار ردود أفعال واسعة من قبل جمهور cinderella ومحبيها ممن تعلقوا بواحدة من أبرز الشخصيات على مر التاريخ فى عالم السينما، بسبب جاذبية القصة التى دوماً ما حاول صناع السينما العالمية استغلالها بأفلامهم، خاصة مع وجود أكثر من مفاجأة تضمنها البرومو وعكست تشويق كبير ينتظره كل عشاق الفيلم.

مفاجأة إمكانية رفض الأمير فى cinderella

دوماً ما تتسم أفلام سندريلا بخطفها قلب الأمير فى حفل اختياره لعروسه من بين نساء المدينة، الأمر الذى يحصل من جانب سندريلا أيضاً مع دقات قلبها بسرعة بمجرد رؤية الأمير، إلا أنه وخلال النسخة الأخيرة من سندريلا ربما تتغير الأمور للمرة الأولى.

فمع عرضه للزواج عليها والكشف عن حبه لها فاجأته بجملة "وماذا عن عملى؟َ"، وهو ما ينبأ عن إمكانية رفضها الأمير فى البداية بسبب عملها.

سندريلا تعمل

في كل النسخ الماضية من أفلام cinderella كانت دائماً مقهورة من جانب زوجة والدها، ومسخرة للعمل بصورة أشبه بالخادمة لزوجة أبيها وبناتها، إلا أنها وخلال البرومو ظهرت وهى تعمل خياطة مثلما ظهر على لسانها حينما قالت فى الحفل بأن الفستان من تصميمها، بالإضافة إلى ظهورها وهى تصمم ملابس.

الغناء بصورة كبيرة

بمجرد اختيار كاميلا كابيلو لأداء شخصيةCinderella حتى علم الكثيرون بأننا سنكون أمام سلسلة من الأغانى بصوتها، مثلما ظهر خلال البرومو الأول للفيلم المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر.

مفاجأة الجنى

آثار الفنان بيلى بورتر الجدل، وذلك بسبب ظهوره فى تريللر فيلم سندريلا الجديد، والذى يعرض يوم 3 سبتمبر، حيث يلعب دور الجنية العرابة التى تحول سندريلا إلى أميرة للحاق بحفل الأمير وهو الدور الذى لأول مرة يلعبه رجل.



سندريلا والأمير



سندريلا خياطة



فيلم سندريلا