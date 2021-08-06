شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: كنت معروفا بأسماء الشخصيات اللى قدمتها فى التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هشام إسماعيل أثناء استضافته فى برنامج راجل واتنين ستات والذى يذاع على قناة أون، ويقدمه هيدى كرم، وشريهان أبو الحسن، إن معظم الناس قد أخذوا انطباعا عنه أنه كفيل بنفسه ولا يحتاج مساعدة من أحد فهو يقوم بكل شىء وهذا جعله لا يستطيع أن يطلب مساعدة من أحد فى أمر ما إذا احتاج لمساعده حتى لا يظهر ضعيفا، وهناك الكثير من يستطيع أن يعبروا عن احتياجهم للمساعده بطريقة لبقة لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك.

وأضاف الفنان هشام إسماعيل شعرت أننى مشهور عندما كنت أقدم مسرحية قهوة سادة فى مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، وحينها كنت قدمت برنامج من غير مقص من إنتاج وإخراج شريف عرفة وكذلك إعلان لإحدى شركات المحمول وعندما كانوا يشاهدونى قبل أو بعد العرض يعرفونى، وظل الناس فتره لا تعرف اسمى الحقيقى وأخذوا ينادوننى بأسماء الشخصيات التى أقدمها مثل فزاع فى الكبير أوى أو بشنقيطى فى ذات، لكن مؤخرا بدأ الناس يعرفوا أن اسمى هشام إسماعيل.

برنامج راجل و2 ستات يقدم في فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التي تهم كل أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها بواسطة متخصصين، ويكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع ، ويطرح البرنامج أيضًا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما يعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

ويعرض البرنامج 5 أيام فى الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، على قناة ON E وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.