شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى أثناء غنائه مع معجبيه "صعبة": قطعتنا من كتر ما عيدناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسنى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام بمقطع فيديو أثناء غنائه فى حفل زفاف وسط حضور كبير ممن تفاعلوا معه على أنغام أغنيته الشهيرة "صعبة" وأغنية "بحبك بقى"، مثلما ظهر بالفيديو الذى شهد نزول تامر إلى المتواجدين ورقصه معهم أثناء غنائه أغنية "صعبة" بالتحديد، كما علق على الفيديو بكتابة: "أغنية صعبة قطعت نفسنا من كتر ما عيدناها".

من ناحية أخرى يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المقامة داخل المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وطرح النجم تامر حسنى، ريمكس لأحدث أغنياته "صعبة" والتي طرحها منذ 10 أيام تقريبا، على "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

وتخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال 10 أيام من وقت طرحها، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الاغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.