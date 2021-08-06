شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى على الشاطئ مع أحمد رزق: صديق صدوق.. والأخير: بحبك وربنا يديم صداقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النجمة التونسية هند صبرى، بصديقها الفنان أحمد رزق، خلال تواجدهما فى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف أمام البحر، حيث نشرت صورة جمعتهما سويا عبر حسابها على موقع إنستجرام، ووصفته بالصديق الصدوق، بينما قال رزق: "ربنا يديم صداقتنا للأبد".



هند صبرى وأحمد رزق

وقالت هند، عن صورتها مع أحمد رزق: "سَـلامٌ عَلى الدُّنْيـا إِذَا لَمْ يَكُـنْ بِـهَا، صَـدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَـا"، ليرد رزق، من خلال التعليقات على الصورة: "بحبك حب وربنا يديم صداقتنا للأبد".





ويعمل الفنان أحمد رزق على التحضير مسلسل جديد ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير "فى يوم وليلة" الذى تم عرضه على قناة ON فى شهر فبراير الماضى، على أن يتم الاعلان عن العمل خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من كافة تفاصيله.

كما ظهر أحمد رزق كضيف شرف فى مسلسل "القاهرة كابول" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى على قناتى CBC والحياة، الذى تناول قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

فيما ظهرت النجمة التونسية هند صبرى، فى إطلالة مميزة خلال أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" خضعت لها، حيث ظهرت متأثرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى طوكيو، وارتدت الزى النسائى اليابانى "الكيمونو"، ونشرت هند صور الفوتوسيشن عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل والصور إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كيمونو".