خاص| ياسمين عبدالعزيز تغادر المستشفى وتعود لمنزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكد مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأخبار التي انتشرت بشأن خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ياسمين وصلت منزلها اليوم الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في البيت.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيه".

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.