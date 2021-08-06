بالفيديو| محمد هنيدي لـ"الخليج 365" عن "الإنس والنمس": "مش هنخوف الناس نقولها بخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال الفنان محمد هنيدي، إن فترة غيابه عن السينما طوال السنوات الماضية، تعود إلى رغبته في تقديم عمل فني يليق بمقام الجمهور، متمنيًا أن ينال فيلمه الجديد "الإنس والنمس" إعجاب المشاهدين.

وتابع في تصريحات لـ"الخليج 365": "الجمع بين الكوميديا والرعب ليس أمرًا جديدًا، هناك محاولات سبق واقتربت من هذا النوع"، متابعًا "الأمر يحتاج إنتاجًا جيدًا ما إحنا مش هنخوف الناس نقولها بخ، لازم إخراج على مستوى شريف عرفة؛ لأن الموضوع كبير مع اللي حاصل في الإسكريبت، وشكل الأشخاص عامل إزاي".

"الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة: "محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ودنيا ماهر".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي في السينما، كان فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد" مع المخرج شريف إسماعيل، وشارك في البطولة درة وباسم سمرة ولطفي لبيب، وعُرض عام 2017.