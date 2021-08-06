ألفت عمر تبدأ تصوير "أجازة مفتوحة" مع شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ألفت عمر، تصوير مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة الفنان شريف منير وإخراج محمد حماقي.

وتلعب ألفت في المسلسل، دور أماني صديقة ندى التي تجسدها لقاء الخميسي وهي شخصية قد تبدو تافهة وتهتم بالموضة فقط، حسب وصفها، لكنها في الحقيقة ثرية وبعد مرورها بعدة مواقف تصبح مدرسة موسيقى.

"أجازة مفتوحة" ينتمي للأعمال طويلة الحلقات، مكوّن من 45 حلقة، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في العمل: لقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وهشام إسماعيل ومجموعة كبيرة من النجوم.

يُذكر أن أخر أعمال ألفت مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.