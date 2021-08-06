نوال الزغبي ومشاهدات بالملايين.. “أرقص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “أرقص” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وأغنية “أرقص”، هي أوّل أغنية تفرج عنها نوال الزغبي من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”. وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “تيك توك” إذ حصد هاشتاغ “#أرقص” ملايين المشاركات من المتابعين الذين عبّروا إعجابهم الكبير بالعمل.

الجدير ذكره أن أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد، والكليب صوّرته نوال مع المخرج فادي حداد بفكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية الراقصة.

أمّا ألبوم نوال الزغبي الجديد “عكس الطبيعة” يتضمن 4 أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية، ستصدرها تباعًا في الأيام المقبلة.