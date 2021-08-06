هكذا احتفل خالد سليم بعيد ميلاد زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجَّه المطرب المصري خالد سليم رسالةً رومانسيةً لزوجته خيرية هشام بمناسبة عيد ميلادها، وأهدى لها عدة كلمات يُبرهن بها على مدى حُبِّه لها، وامتنانه الشديد لوجودها إلى جانبه.

ونشر خالد، عبر حسابه في “انستغرام”، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يُعايد زوجته، قائلاً: “حبيبة قلبي يا أغلى الناس يا حتة مني وأم بناتي، بموت فيكِ، كل سنة وأنتِ طيبة ويا رب دايماً تبقي معايا وفي ضهري، وربنا يقدرني يا رب وأسعدكِ ويا رب يقدرني كمان وأردلك جزءاً من طيبة قلبكِ وحنيتكِ وجدعنتكِ، أنا بحبكِ أوى أوي أوي كل سنة وأنتِ طيبة، وربنا يخليكِ ليَّ وللبنات يا أم خديجة يا قمر”، وأتبع هذا المقطع بمقطع آخر وهو يرقص مع زوجته بطريقة رومانسية.

وأرفق المقطع بتعليق قال فيه: “أنا الأكثر حظاً لوجودك.. بارك الله فيكِ يا كل شيء بالنسبة لي..عيد سعيد ملكتي، عيد سعيد كوكو أحبكِ”، لترد عليه زوجته قائلة: “أحبك يا رجلي.. ربنا يخليك لينا يا رب وميحرمناش منك ومن طيبة قلبك وحبك وخوفك علينا”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي خالد سليم مع تهنئته لزوجته، متمنين لهما دوام السعادة والحب والمودة والرحمة، مهنئين زوجته بمناسبة عيد ميلادها.

وكان الفنان المصري قد أثار حيرة وتساؤلات جمهوره قبل فترة بشأن علاقته بزوجته، التي تزوَّجها منذ 10 سنوات، ولديه منها ابنتان “خديجة وكنزى”.

وتسببت الصورة التي نشرها خالد سليم، عبر صفحته في “انستغرام”، برفقة إحدى الفتيات التي تحتضنه بحبِّ، في إثارة تساؤلات جمهوره عن هوية هذه الفتاة، وهل علاقته بزوجته على ما يُرام أم لا؟

وزاد تعليق المطرب المصري الشهير على الصورة حيرة متابعيه؛ إذ قال: “مين هيباركلي.. قريباً”.

وانهالت تعليقات المتابعين على خالد سليم، حيث حرصوا على تهنئته، ولكن في الوقت نفسه طالبوا بالكشف عن ما وراء الصورة، بينما طالبه البعض بالحفاظ على زوجته وأم ابنتيه.

وكان الفنان قد نشر صورة جمعته بزوجته خيرية هشام، والتي أحدثت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين؛ كونها تأتي بعد 4 أشهر من آخر صورة جمعتهما، في 14 فبراير الماضي.

ووصف خالد سليم زوجته بالحب، فكتب في تعليقه: “My Love”، بينما تفاعلت زوجته مع الصورة من خلال تعليق لها دوّنت فيه إيموجي “قلوب”، بينما شاركت الصورة نفسها عبر خاصية “ستوري”، في “انستغرام”، وكتبت: “Love you”، وفي الخلفية أغنية “ممكن” للنجمة الإماراتية بلقيس فتحي، والنجم العراقي سيف نبيل.