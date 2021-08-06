فيروز بفيديو نادر قبل 30 عاماً.. ابنتها شاركت في الكورال بالغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت المخرجة اللبنانية ريما رحباني، ابنة النجمة اللبنانية القديرة فيروز، جمهورها مقطع فيديو نادراً لوالدتها يعود إلى ما قبل 30 عاماً، وتحديداً عام 1981، وكانت تُشارك فيه فيروز في حفلٍ خاص بالأمم المتحدة أمام سفراء العالم.

وظهرت ريما الرحباني بشكلٍ فاجأ الجمهور، حيث كانت من بين المشاركين في الكورال الغنائي، فيما تضمّن الفيديو، الذي نشرته “ريما” عبر حسابها في “فيسبوك”، مقتطفات من أغنية “الأرض لكم”، وكانت قد أدّتها فيروز من كلمات الأديب والشاعر الراحل جبران خليل جبران.

وتضّمن الفيديو النادر أيضاً مقابلتين للنجمة فيروز، إحداها قُبيل الحفل، والأخرى في الطائرة مع درويش عمار، كما قالت ريما الرحباني إنّ هذا الفيديو يرصد ما وعدت به الجمهور سابقاً بنشره.

وكتبت ريما الرحباني، قائلةً: “رحلة أميركا 1981 الشهيرة اللي حكيت عنها في بوستات سابقة ومقابلات فيروز قبل وبعد الرحلة و(الأرض لكم) من حفلة الأمم المتّحدة بقيادة المايسترو الرائع جوزف إيغر، وكلمة السفير الصديق العزيز غسان تويني”.

وعقّبت ريما الرحباني، تقول: “ولِمَن يهمّه الأمر أنا مع الكورال خامس وحدة من الشمال، أو أقصر وحدة إذا أسهل عليكُن من العَدْ، بس المُهِم إنّي غنّيت مع الكورال بقيادة جوزف إيغر بالأمم المتّحدة سنة 1981 بحضور كل سفراء العالم”.

ومؤخراً، خرجت ريما رحباني عن صمتها للرد على المسيئين لها، ممنْ وجّههوا لها كلمات تحمل الإساءة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، مبينةً أنَّها تعرف ذلك وتعيه جيداً، لكنها لا تلتفت إليه.

وأكدت ابنة فيروز أنّها دائماً ما تعمل على إنهاء عملها أو كتابة منشور لها، وتُغادر من دون النظر إلى ردود الفعل، سواء سلبية أم إيجابية؛ لأنها تفعل ما يُمليه عليها إحساسها وضميرها، غير أنّ ما كانت توّد التعليق عليه هي أنّها ترى نفسها محصنة دائماً بوالدها.

وكتبت ريما رحباني، في منشور مطوّل دونته عبر حسابها في “فيسبوك”، أنّها تتفهم أنّ هناك كثيرين لا يُحبونها، وأكثر يكرهونها بل ويحسدونها، مشددةً على أنّ البعض يُوجه لها “السباب”، واصفةً من يفعل ذلك عن حقد منه فقط بأنه “أعمى”، وتساءلت: “ليه في بعض الإخوان، رغم وسع الأرض والدني، ورغم وسع المواقع اللامحدودة، بيصرّوا إصراراً يجوا يغنّوا العدّية الحافظينا على بروفايلي! العمى صحيح شو عينن ضيقة!”.