إصابة الفنان صلاح عبد الله بأزمة قلبية مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُصيب الفنان المصري صلاح عبد الله بأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأجرى قسطرة فى القلب، وتركيب دعامة.

في هذا السياق، كشفت ابنته عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، حيث قالت عبر حسابها في “فيسبوك”: “سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أيّ خبر غلط نزل”.

وتابعت دنيا ابنة صلاح عبد الله، قائلةً: “أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب، وتركيب دعامة”.

وأضافت: “الحالة استقرت ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير”، متابعة أنَّ الفنان صلاح عبد الله “غادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره.. والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب”.

يُذكر أنّ صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل “رمضان كريم 2″، بدلاً من الفنان الراحل محمود الجندي الذي كان من أبطال الجزء الأول، ويستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير أحداث الجزء الثاني من المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل.