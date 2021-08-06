يارا تُطلق الأغنية الثامنة من ألبوم “غير الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت المطربة اللبنانية يارا الأغنية الثامنة من ألبومها الخليجي الجديد “غير الناس”، وذلك عبر قناتها في “يوتيوب”.

الأغنية الجديدة تحمل اسم “من علّمك”، وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، وألحان عبد القادر هدهود، وتوزيع عباس الصباح.

وتقوم يارا بإطلاق أغاني ألبومها الخليجي الجديد “غير الناس” تباعاً؛ إذ أطلقت قبل أيام الأغنية السابعة من ألبومها الجديد والتي حملت اسم “مليت”، وهي من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وسبقتها بإطلاق الأغنية السادسة “هلا مرحب”، من كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور.

ومن قبلهما أطلقت خامس أغنية، والتي تحمل عنوان “ساري”، من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم، وتوزيع نور هاشم، وأغنية “يمرني طاريك” هي الرابعة من ألبومها، بعد “على المكشوف” و”ما ودعوني” و”غير الناس”.

“من علّمك”، هي الأخيرة في ألبوم يارا الجديد، والذي يتضمن 8 أغنيات، تعاونت فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، ومن إشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة.

وكانت يارا قد كشف في تصريحات صحفية، عن أنَّها تُحضِّر لهذا الألبوم الخليجي، بالإضافة إلى ألبوم عربي آخر، كما في جعبتها عدة أغنيات (سنغل) تُخطط لطرحها.