بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 43 دقيقة مضت التعليقات على وائل كفوري نجم الرومانسيّة في سماء جدّة مغلقة

متابعة بتجــرد: لا تنفك شركة بنش مارك Benchmark تفاجىء جمهور جدّة في استقطاب ألمع نجوم العالم العربي، وهذا الأسبوع سهر جمهور جدّة مع النجم اللبناني وائل كفوري، الذي أضفى أجواءًا من الحب والشغف على مسرح Jeddah Super Dome.

كما هي العادة، استقبل النجم وائل كفوري وفد من شركة بنش مارك Benchmark وهيئة الترفيه السعودية لدى وصوله الى مطار جدّة.

لم تكن ليلة 5 يوليو عادية بل تميّزت بأجواء رومانسيّة بامتياز مع وائل كفوري، فأضاء ملك الرومانسية مسرح القبّة الذي شهد تفاعلاً جماهيرياً لم يشهده من قبل، وألهب شوق وحنين الجمور، تحت تشدّد كبير والتزام بإجراءات السلامة والتباعد الإجتماعي التي تفرضها وزارة الصحة السعودية، حرصاً على راحة الجمهور وسلامته.

جمهور وائل كفوري استقبله بالتهليل وغنّى معه حتى ساعات الفجر الأولى، حيث افتتح وائل بموال للسعودية ووليّ العهد الملك وأبدع بباقة من أغانيه منها “بدك للحق”، البنت القوية”، “سألوني”، ردو يا هوى” وغرها….

الجدير بالذكر أن حفلاات صيف جدّة تحت إشراف المخرج اللبناني كميل طانيوهذا وتستمر شركة بنش مارك في تنظيم حفلات صيف جدّة، حيث يلتقي الجمهور في الأسبوع المقبل مع النجم المصري تامر حسني.