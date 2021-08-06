خالد حجار يطلق أغنيته الجديدة "تكرمي"

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"الخليج 365": أطلق نجم برنامج "أحلى صوت" بموسمه الثاني خالد حجار أغنية جديدة بعنوان "تكرمي"، من كلمات رياض العلي وألحان ثائر العلي وتوزيع فادي مارديني وميكس وماسترينغ فادي جيجي.

وتحمل الأغنية طابعاً جديداً، امتازت من خلاله بإيقاعها الصيفي الخفيف، وروح النكتة التي يغذيها الغزل على الطريقة الكوميدية.

وأبدى الفنان السوري سعادته الكبيرة بهذه الأغنية، متوقعاً أن تنال إعجاب الجمهور، وأن تحقق نجاحاً يتناسب مع الجهود المبذولة.

وأضاف: "الأغنية صيفية هادئة، تحتوي على كلمات غزل يوجهها شاب لحبيبته بطريقة لطيفة جداً".

وتابع: "ذكرت كلمة الإمارات بسبب إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وشهرتها العالمية في شتى المجالات".

وأوضح أن الأغنية ليست موجهة للصبايا والشباب المرتبطين بعلاقة حب فقط، بل يمكن أن يستخدمها الرجل لمخاطبة ولده أو ابنته الصغيرة.

من جهة أخرى، أكد حجار أن فيروس كورونا أثر كثيراً في مجال الغناء والفن بشكل عام، حاله حال جميع مجالات الحياة.

وأردف: "فيروس كورونا أثر عليّ كثيراً، وكان من المقرر أن أشارك في مهرجان موازين هذه السنة، لكن الحمد لله على كل شيء، وسأعوضها في أعمال جديدة".

واختتم: "لديّ عدة حفلات قريباً في الإمارات، واحدة منها في مطعم الكوفة العائلي مع نخبة من ألمع النجوم في العالم العربي".