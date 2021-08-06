عازف الدرامز في "رولينغ ستونز" قد لا يشارك في الجولة الأميركية للفرقة

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لندن: قد يفوّت تشارلي واتس، عازف آلة الدرامز الإيقاعية في "رولينغ ستونز"، الجولة التي تعتزم الفرقة إجراءها في أميركا في الخريف لدواع طبية، بحسب ما كشف الناطق باسمه.

وقال المتحدث باسم الموسيقي البالغ 80 عاما إن "تشارلي خضع لعملية تكللت بالنجاح"، لكن الأطباء يرون أنه بحاجة إلى الراحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف "إنه لأمر مخيّب للآمال قبل أسابيع قليلة من بدء التمرينات، وهذا أقلّ ما يمكن قوله في هذا الشأن، لكنّ أحدا لم يكن يتوقّع ذلك".

وكانت جولة "رولينغ ستونز" مبرمجة في الأصل للعام الماضي وهي أرجئت بسبب وباء كوفيد-19. ومن المرتقب أن تنطلق في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر في سانت لويس، على أن تُختتم في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في أوستن (تكساس).

وسيحلّ ستيف جوردن محلّ تشارلي واتس.

وغرّد المغني وقائد الفرقة ميك جاغر "نتطلّع لملاقاة تشارلي مجدّدا فور تعافيه التام. وشكرا لصديقنا ستيف الذي قبل الانضمام إلينا كي يتسنّى لنا أن نقدّم لكم كل العروض المرتقبة هذا الخريف".