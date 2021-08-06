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جمال الطبيعة فى لبنان.. 5 ملاحظات على كليب "الجو حلو" لـ نيكول سابا

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القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، منذ أيام، أحدث أغانيها، التى تحمل اسم "الجو حلو"، وهى الأغنية التى شهدت عودة نيكول سابا للكليبات بعد اقتصار نشاطها الفنى على إحياء الحفلات الغنائية فقط، وسلطت الضوء من خلال الأغنية التى صورتها على طريقة الفيديو كليب، على بعض الأشياء التى أرادت أن تبرزها من أجل التعبير عن كلمات الأغنية وهى من  كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

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أولى هذه الملاحظات، أن أغنية نيكول سابا تحمل اسم "الجو حلو" فكان يجب أن تحمل أجواء صيفية ومبهجة سواء فى الكلمات او الألحان أو التصوير، كما أنها حرصت على تناول عدد من الفواكه الصيفية خلال الكليب.

 

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ثانى الملاحظات أن النجمة نيكول سابا أظهرت جمال الطبيعة فى لبنان من خلال أغنية "الجو حلو"، سواء بتسليط الصورة على جمال الجبال المزينة باللون الأخضر، أو تسليط الضوء على نقاء البحر وجماله، والذى يعد ترويجا للسياحة فى لبنان.

 

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أظهرت النجمة اللبنانية نيكول سابا، نشاطا وحيوية اتسمت بهما خلال كليب أغنية "الجو حلو"، خاصة أنها أظهرت مهاراتها للجمهور بقيادة البيتش باجى على سطح البحر، كما شهد أول الكليب قيادتها للدراجة النارية "السكوتر" وهو الأمر الذى لا تعتاد عليه النساء كثيرا.

 

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حملت أيضا أغنية "الجو حلو"، رسالة مهمة للرجال، حيث وجهت نيكول سابا نصيحة بعدم التضييق على النساء وترك المساحة لهن حتى لا تمل وحتى لا تكون الحياة بدون معنى وخلق حالة اشتياق بين الرجل والمرأة.

 

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وأخيرا ظهرت النجمة نيكول سابا بعدة إطلالات مختلفة ومتنوعة خلال الفيديو كليب، اتسمت جميعها بالألوان المبهجة، حيث ظهرت بفستان قصير أسود وأبيض اللون، كما ظهر بفستان مفتوح من عند القدم لبنى اللون ومشجر، كما ارتدت فستان قصير برتقالى اللون.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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