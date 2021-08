شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تهاجم برنامج The Good Fight بسبب سخريته من عملية زراعتها الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية سيلينا جوميز توجيه رسالة حادة للبرامج التليفزيونية التى تعتمد على السخرية من الضيوف أثناء استضافتهم، مشيرة إلى سخرية برنامج The Good Fight من عملية زراعتها للكلى عام 2017.

ونشرت جوميز تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قالت فيها: "لست متأكدة من أن كتابة النكات حول زراعة الأعضاء أصبحت شيئا مضحكاً فى البرامج التليفزيونية، أتمنى من الكتاب فى البرامج عدم تقديم تلك النكات التى لا طعم لها".



تدوينه سيلينا جوميز

وتأتى تلك التغريدة بعد مطالبات من جمهور جوميز بإعادة حلقة برنامج The Good Fight، حيث يطرح شخصيات العرض أفكاراً ساخرة والتى كان أشهرها حول زراعة الأعضاء، وهو ما أثار غضب جوميز التى كسرت صمتها وقررت مهاجمة تلك البرامج.

ونشرتجوميز، مؤخراً، ​ فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، والذى يعود لمرحلة طفولتها وهى تغنى أغنية شهيرة للنجمة ​بريتنى سبيرز​، بعنوان"don't go knockin' on my door"، ووراءها شاشة متحركة وترتدي نظارات شمسية، وحاز الفيديو على أكثر من 19 مليون مشاهدة، واعتبره المعلقون طريفا للغاية بما يعكس شخصية سيلينا الطريفة.

وحسب تقرير نشرته موقع إذاعة "BBC" البريطانية، فإن منظمة Saved By The Bell ، أعربت فى العام الماضى عن أسفها لمزحة حول عمليتها فى عام 2017، وفى فبراير، اعتذر برنامج صينى متنوع عن تحرير صورة بعد الجراحة لنجمة ديزنى السابقة.

وجاءت النكتة الأخيرة المثيرة للجدل فى حلقة أخيرة من الدراما القانونيةParamount + ، عندما ناقشت موضوعات محظورة للكوميديا ​​الآن مثل "مجامعة الميت" و"التوحد" و"زرع كلى سيلينا جوميز".

وسرعان ما انتشر تريند "احترام سيلينا جوميز" على الإنترنت، حيث شارك المعجبون للدفاع عنها مرة أخرى، فيما شكرتهم جوميز على تويتر وإنستجرام، مشيرًا إلى "أنهم يساندونها دائمًا".

لكن مصدرًا من The Good Fight قال لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إذا شاهدت الحلقة بالكامل، فإن الإشارة إلى جوميز هى جزء من مناقشة تجريها الشخصيات المشاركة فى الحلقة حول مواضيع لا يمكن الاستهزاء بها"، وأضاف أن "المرجع هو أن زرعها الكلى ليس بالشىء الذى يمكن المزاح بشأنه."

وقبل أربع سنوات، خضعت جوميز لعملية زرع كلى نتيجة لمعركتها المستمرة مع مرض الذئبة الحمراء، ووقّعت على منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال تشجيع الناس على التسجيل ليكونوا متبرعين بالأعضاء.