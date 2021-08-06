اكتمال المرحلة النشطة لمناورة روسية أوزباكية قرب أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استكملت التدريبات العسكرية بين روسيا وأوزبكستان المرحلة النشطة في المناورات المشتركة بين البلدين قرب الحدود الأفغانية.

وقال مقر قيادة التدريبات العسكرية، طبقا لوكالة إنترفاكس للأنباء الجمعة، إن القوات من البلدين استكملت المرحلة النشطة في المناورات المشتركة قرب الحدود الأفغانية كما هو مقرر.



وكانت روسيا قد قالت إن التدريبات ستكون بمشاركة 1500 جندي.

وتشعر روسيا وأوزبكستان بالقلق من اتساع نطاق الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان ليشمل آسيا الوسطى.

وعلى المستوى السياسي، يجتمع رؤساء خمس دول في آسيا الوسطى، من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً، الجمعة، في تركمانستان في قمة يُتوقع أن تهيمن على محادثاتها المخاوف من تقدم حركة طالبان في أفغانستان المجاورة.

وتُعقد القمة في بلدة أفازا الساحلية على شواطئ بحر قزوين، فيما يحاول مسلحو طالبان السيطرة على عدد من المدن الرئيسية المحاصرة.

واستولت الحركة في الأشهر الثلاثة الماضية بسرعة قياسية على مناطق ريفية شاسعة ومراكز حدودية رئيسية، في إطار هجوم أطلقته مستغلة بدء انسحاب القوات الأمريكية المتوقع انتهاؤه بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمّدوف إن الوضع في أفغانستان هو "القضية التي تشغلنا جميعاً"، وفق تصريحات بثّها التلفزيون في أثناء استقباله نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن.

وتُعقد القمة فيما تجري روسيا، القوة الإقليمية، مناورات عسكرية مشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان على الحدود الأفغانية.

وقال رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، الذي وصل الخميس إلى أوزبكستان خلال لقاء مع نظيره الأوزبكي شوكرت خالموخاميدوف إن "التهديد الرئيسي لمنطقة آسيا الوسطى اليوم يأتي من الجانب الأفغاني".

وشدد على أن "الانسحاب السريع للقوات الأجنبية من أفغانستان تسبب في تدهور سريع للوضع... وتصعيد للنشاطات الإرهابية".

ورغم تأكيدات طالبان أنها لن تهدّد أمن الدول المجاورة في آسيا الوسطى وأجرت اتصالات رسمية بهذا الصدد مع أوزبكستان وتركمانستان، فإن خبراء يعتبرون أن وضعاً أمنياً متدهوراً في أفغانستان يشكّل تهديداً بحدّ ذاته للمنطقة برمّتها.

وتشكل قمة آفازا مثالاً نادراً على الدبلوماسية بين الدول الخمس، تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، من دون إشراف من قوى أجنبية كروسيا أو الصين أو الولايات المتحدة.