شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يغادر المستشفى غدا ويحصل على يومين راحة قبل عودته للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المذيعة دنيا صلاح عبد الله لـ"الخليج 365" أن والدها الفنان الكبير يستعد لمغادرة المستشفى، بعد قليل، حيث تحسنت حالته الصحية بشكل كبير بعد إجرائه عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة، موضحة: "الدكاترة طمنونا وقالوا إنه يحصل على يومين أو ثلاثة راحة بالكثير فى المنزل ويعود مرة أخرى لاستكمال تصوير أعماله الفنية".

وكشفت دنيا صلاح عبد الله أمس الخميس عن تفاصيل إصابة والدها صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، وقالت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".



دنيا صلاح عبد الله

وأوضحت دنيا: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".

واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".

يذكر أن قناة الحياة أعادت إذاعة حلقة النجم صلاح عبد الله مع عائلته فى برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة يوم الجمعة الماضى، والذى تحدث فيها عن كواليس لأول مرة تخص حياته الشخصية، وبدايته الفنية والمحطات المهمة فى حياته وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية، وتطرق للحديث عن سر بكائه أثناء زواج بناته، وأجمل قصائد الشعر التى كتبها لوالدته، وكشف عن سبب منع بناته من دخول مجال التمثيل.