شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ولبنان يستقبلان فيلم Spirit Untamed فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أمس الخميس لبنان والسعودية فى دور العرض السينمائى، فيلم الرسوم المتحركة Spirit Untamed، والتى تدور أحداثه حول فتاة تدعى لاكى بريسكوت تنتقل مع عائلتها من العيش فى المدينة إلى قرية صغيرة، تتحول حياة لاكى عندما يدخل إلى حياتها حصان عنيد يدعى سبيريت.

والفيلم من إخراج إيلين بوجان وإنيو توريسان، وتأليف جون فوسكو وكريستين هان، بينما يقوم بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة من النجوم أبرزهم جايك جلينهال، جوليان مور، إيزا جونزاليس، إيزابيلا مونير، وماكين جرايس.

ومن آخر أعمال النجمة جوليان مور كان مسلسل Lisey's Story وهو عبارة عن اقتباس من رواية ستيفان كينج التى تحمل الاسم نفسه، والتى صدرت لأول مرة فى عام 2006، وتم تجنيد الكاتب ككاتب سيناريو لجميع الحلقات الثمانية.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme، يدور مسلسل Lisey's Story، حول أرملة تصبح هدفاً لمطارد خطير مهووس بعمل زوجها الراحل.

مسلسل Lisey's Story من بطولة جوليان مور، جوان ألين، دين ديهان، سونج كانج، جينيفر جيسون لي، كليف أوين، سيباستيان يوجين هانسن، جيوفاني سيلينتانو، كلارك فورلونج.