شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العروض الحية لمسارح برودواى بإجراءات احترازية بعد إغلاق كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح أول عمل مسرحى يعرض على مسارح برودواى، نهاية الأسبوع الجارى، منذ أن أغلقت جائحة كورونا عام 2020 المسارح في مدينة نيويورك، حيث بيعت جميع تذاكر العرض الأول لمسرحية "باس أوفر"، وهي معالجة عصرية لمسرحية "ويتينج فور جودو" على مسرح أوجست ويلسون بمانهاتن.

وتحكي المسرحية، التي كتبتها أنطوانيت تشينوني نواندو، قصة شابين من ذوي البشرة السمراء يقفان لساعات في زاوية شارع يدعوان أن تحدث لهما معجزة.

وتلزم القواعد التي أعلنتها مسارح برودواي الأسبوع الماضي الجمهور والممثلين والعاملين في المسرح بالحصول على تطعيم كامل وكذلك بوضع الكمامات طوال فترة العرض.

وقالت المخرجة دانيا تيمور، حسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء: "الأجواء مذهلة، أجرينا بروفة وكان لدينا نحو 500 شخص هنا، الفرح الملموس وامتنان الجمهور جعلاني أبكي"، وأضافت تيمور، أن الممثلين وطاقم العمل اتبعوا بروتوكولات السلامة بصرامة، وتابعت: "نحن جميعاً نضع كمامات، والجمهور نفس الشيء، لذا فإن الوضع آمن تماماً فيما يتعلق بكوفيد-19".

ومن المقرر معاودة افتتاح معظم عروض برودواي، ومنها مسرحيات موسيقية كبيرة مثل "هاميلتون" و "الأسد الملك" و"ويكد" في سبتمبر بعد إغلاق المسارح منذ مارس 2020 عندما تفشى الوباء في نيويورك لأول مرة.

وقالت تيمور: "آمل أن يكون هذا التجمع احتفالاً ليس فقط للفرقة ولكن أيضاً للجمهور الذي لديه ثقة كبيرة بدرجة تجعله يجلس في الداخل مع ألف شخص ويثق في أنها (المسرحية) ستكون آمنة - إنها فرصة للاحتفال بذلك وبمعاودة افتتاح برودواي".

وفى السياق ذاته، يشار إلى أنه بعد إقامة موسمين من العروض الرقمية بسبب انتشار جائحة كورونا، تعود العروض الحية إلى أسبوع الموضة فى نيويورك، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، حيث أعلن مجلس الأزياء فى أمريكا إقامته فى الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ووفقًا لموقع مجلة "هاربرز بازار"، فإن العروض ضمن أسبوع نيويورك للموضة لا يشترط أن تقام فى مدينة نيويورك، وإنما يمكن عرضها فى أماكن مختلفة.