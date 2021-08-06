شكرا لقرائتكم خبر عن حجز عروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن طريق موقعه الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدمة جديدة يقدمها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الثامنة والعشرين، وهى حجز بطاقات الدخول وحضور العروض عن طريق موقعه الإلكترونى ( www.cifet.org ) وستتوفر هذه الخدمة مع انطلاق المهرجان فى الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان إن هذه الخدمة تهدف إلى تجنب التزاحم على شباك التذاكر استكمالا للإجراءات الاحترازية، وسيتم تخصيص نسبة محدودة من بطاقات الدخول لكبار السن وذوى الهمم ستتوفر على شباك تذاكر دور العرض.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى هو مهرجان مسرحى دولى، تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، بدأت فعاليات الدورة الأولى من هذا المهرجان عام 1988، والمهرجان متخصص فى إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والتى يتم اختيارها بواسطة لجنة تحكيم دولية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبى، وتمنح الجوائز لأفضل العروض فى المجالات المسرحية المختلفة مثل الإخراج التمثيل، الديكور والإضاءة، كما يقام على هامش المهرجان بعض الندوات المتخصصة فى تقنيات وفنون المسرح.