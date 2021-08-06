درة تواصل تصوير "غالية" في "زي القمر" وتنتظر "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنشغل الفنانة درة حاليًا بتصوير مشاهدها في حكاية "غالية" مع المخرجة شيرين عادل، في عدة أماكن داخل القاهرة.

"غالية" واحدة من حكايات مسلسل "زي القمر"، الذي يدور في حكايات منفصلة، لكل حكاية خمسة حلقات. من إنتاج مها سليم ويتم عرض كل منها في قناة مختلفة من القنوات المصرية الرئيسية لشركة المتحدة.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي، ويمثل نماذج مختلفة للمرأة المصرية، وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع، وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

"غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة البطولة مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن مع النجوم محمود حميدة وإياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.