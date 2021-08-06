بالفيديو| شريف عرفة: "النمس والإنس كوميديا مختلفة بتضحك أكتر من أي فيلم عملته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال المخرج شريف عرفة، إن فيلمه "الإنس والنمس" ينتمي لنوعية معروفة من الأفلام للجمهور في الخارج، لكنه يقدم حدوتة مختلفة، مؤكدًا أنه لا يحب التقليد.

وتابع في تصريحات لـ"الخليج 365": "الفيلم، الغرض الأساسي منه يبقى كوميدي جدا، فهو من بطولة محمد هنيدي وأنا راجع اعمل كوميديا بعد 10 سنين، وكنت أطمح جدا يبقى كوميدي"، واعدًا الجمهور بمشاهدة كوميديا مختلفة جدًا "بتضحك أكتر من أي فيلم عملته قبل كده".

"الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر.