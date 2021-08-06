إيرادات الخميس.. "النمس والإنس" في الصدارة و"العارف" يحتل المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "النمس والإنس"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الخميس 5 أغسطس إيرادا بلغ 4 ملايين و149 ألفًا و703 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 2 مليون و589 ألفًا و459 جنيهًا.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الثاني، بعد تحقيقه إيراد قُدر بـ931 ألفا و201 جنيه.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الثالث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 359 ألفًا و687 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الرابع يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 263 ألفا و786 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الخامس فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 5 آلاف و570 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.