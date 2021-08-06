تشييع جنازة الشاعر الغنائي حسن رياض من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تُشيع أسرة الشاعر الغنائي حسن رياض، جنازته عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته بالغفير في منطقة الدراسة.

رياض رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس، بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة، استدعت إيداعه العناية المركزة الساعات الماضية.

وأعلن الخبر أصدقاء حسن عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وبينهم الشاعر عادل سلامة.

كان الشاعر الغنائي حسن رياض خضع للعلاج في مستشفى زايد التخصصي بالسادس من أكتوبر، إثر إصابته بغيبوبة وجلطة في المخ مساء الأربعاء.

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، قال الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين": "الشاعر حسن رياض تم نقله إلى المستشفى، إثر معاناته من جلطة في المخ، ودخوله مرحلة الغيبوبة، وتم التواصل مع وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم التدخل لنقله لأحد المستشفيات التي توجد بها أماكن للرعاية المركزة، ونسعى أيضا للتواصل مع وزيرة الصحة".

حسن رياض كتب مجموعة أغاني تعاون خلالها مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي اشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد".