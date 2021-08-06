فن ومشاهير

سيد رجب ينشر صورة من شبابه: "الذكريات قصصا صامتة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان سيد رجب، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" بصورة نادرة من أرشيف ذكرياته، في مرحلة الشباب.

وكتب رجب في تعليقه على الصورة "تظل الذكريات قصصًا صامتة تركت فينا أثرًا لا يزول".

جدير بالذكر أن الفنان سيد رجب شارك في السباق الرمضاني لهذا العام، بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، إخراج محمد سلامة، ومسلسل "لعبة نيوتن" بطولة الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، إخراج تامر محسن، ومسلسل "وكل ما نفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج، إخراج كريم العدل ومصطفى أبوسيف.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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