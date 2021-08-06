إيرادات "الإنس والنمس" تتجاوز 4 ملايين جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 4 أغسطس، فيلم "الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، وبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

الفيلم حقق في يومه الثاني بالسينمات، إيرادا قُدر بـ 2 مليون و589 ألفًا و459 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 4 ملايين و37 ألفا و202 جنيه.

"الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، وظهر كضيف شرف الفيلم الفنان صلاح عبدالله وكذلك الفنان محمد جمعة، إنتاج هشام عبدالخالق.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب، حول تحسين الذي يعيش في بيت أسرته مع والدته وشقيقته المتزوجة ولديها طفل ويعمل مدير لبيت الرعب في الملاهي، يتعرض لحادث يغير حياته رأسا على عقب، ويدخله عالم من الجن والعفاريت، ويتزوج منهم "نارمين"، قبل أن يكتشف حقيقتهم ويسعى للقضاء عليهم عبر تعويذة يساعده والده في الوصول إليها.