بالصور| ظهور نادر لـ عصام إمام شقيق "الزعيم" وزوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المنتج الكبير عصام إمام، شقيق "الزعيم" عادل إمام، على حضور مسرحية "شمسية وأربع كراسي" للفنان أشرف عبدالباقي، والتي تم افتتاحها أمس الخميس 6 أغسطس، على مسرح مارينا 4 في الساحل الشمالي.

وكانت بصحبة عصام زوجته الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، في ظهور نادر لها.

"شمسية وأربع كراسي" بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي. وتعرض خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع على مسرح الساحل.

جدير بالذكر أن الفنانة نهلة رأفت أخذت قرارها بالاعتزال، بعد تقديمها عددًا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، عقب زواجها من المنتج عصام إمام، ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "حكايات الغريب، أنا وأنت وبابا في المشمش، ناس ولاد ناس، وقلب الأسد".