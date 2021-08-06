بعد افتتاح "شمسية وأربع كراسي".. محمد عبدالرحمن: "إضحاك الجمهور يجعلني أشعر بالمتعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت عروض مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بطولة الفنان محمد عبد الرحمن، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، وتُعتبر إحياءً للمسرح الصيفي الذي اختفى في الفترة الأخيرة، وقد لاقت المسرحية إقبالًا شديدًا.

وقال عبدالرحمن في بيان صحفي "إضحاك الجمهور هو ما يجعلني أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور في الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسي، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفي مرة أخرى".

يشارك في بطولة المسرحية: أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبدالرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن أحداث أعماله بعنوان "فيصل إكس ابو كليبس"، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركةThe Producers ، بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.