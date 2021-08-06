تفاصيل جديدة في قضية القبض على حسن شاكوش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

أثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بعد انتشار أخبار القبض عليه في الساحل لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

وشارك شاكوش متابعيه على “إنستغرام” بفيديو لايف في إحدى الحفلات بمدينة العلمين التي كان يغني فيها أغنيته الشهيرة “سالكة” التي قدمها منذ عدة أشهر، ثم قام بحذف الفيديو على الفور.

وكان الفنان المصري قد كشف أنه تم توقيف سيارته بالساحل الشمالي لعدم وجود لوحات معدنية بها ولا رخص، مؤكدا أنه حين ضبط السيارة لم يكن هو من يقودها.

وأشار شاكوش في تصريح لـ”بوابة أخبار اليوم” إلى أنه لم يتمكن من ترخيص السيارة خلال إجازات العيد وبعدها توجه للساحل الشمالي للقيام بأكثر من حفل غنائي وانشغل عن ترخيص سيارته.

وأكد أنه حاليا متواجد في النيابة لإخراج سيارته بعد أن قدم أوراق الملكية والمستندات المطلوبة، وذلك بحسب “بوابة أخبار اليوم”.