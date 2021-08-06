شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثانى، مطلع شهر أكتوبر المقبل فى الديكور الخاص بالعمل، ليشارك فى السباق الرمضانى المقبل 2022، وتجرى الجهة المنتجة التعاقدات مع نجوم جدد بعد اعتذار النجمة روبى والفنان شريف سلامة عن العمل وسيتم الإعلان عن الأبطال الرئيسية خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ المخرج سامح عبد العزيز فى معاينة أماكن التصوير المختلفة، خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الشركة المنتجة للمسلسل من تعاقدات كل الممثلين المشاركين فى الجزء الثانى من المسلسل، ويشهد الجزء الثانى استحداث شخصيات جديدة ومشاركة عدد كبير من النجوم الشباب.

وعرض الجزء الأول من المسلسل فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روبى وسيد رجب وريهام عبد الغفور والراحل محمود الجندى وغيرهم.

ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.