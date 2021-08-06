تيك توك يرافقك.. ميزة للمسافرين جواً هنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بشرى سارة، زفّت شركة “أميركان إيرلاينز” أن خدمة تيك توك المجانية وصلت إلى بعض رحلات الخطوط الجوية الأميركية، حيث بات بإمكان الركاب استخدام التطبيق لمدة تصل إلى 30 دقيقة مجاناً.

في التفاصيل، تمنح الخدمة الركاب الوقت لمشاهدة ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو جديدة من بين الأطول زمناً. وإذا لم يكن التطبيق مثبتاً لدى المستخدم، يمكنه تحميله مجاناً أثناء الطيران، بحسب بيان الشركة.

وأوضحت أن العرض الترويجي يقتصر على الطائرات ضيقة المجسم، التي تحتوي على أنظمة الشبكة اللاسلكية “Viasat”، لا سيما أن أسطول الشركة يحتوي الكثير من ذلك النوع من الطائرات، في حين طائرات “بوينغ 787” لا تعتبر كذلك.

الكثير من المحتوى

كما لفتت إلى أن بإمكان ركابها توقع العثور على الكثير من المحتوى عبر المنصة، بما في ذلك إلهام السفر والمشورة المهنية.

فيما أتت هذه الخطوة لإتاحة المنصة للمسافرين في الوقت الذي تحاول فيه شركات الطيران جذب الانتباه مرة أخرى، بعد انخفاض عدد المسافرين جواً جراء تداعيات جائحة كورونا.

يشار إلى أن تيك تك كانت بدأت بتجربة ميزة قصص جديدة على غرار تطبيق “سناب شات”، ويبدو أن الميزة الجديدة، المسماة “قصص تيك توك”، والتي اعتبرها التطبيق بأنها طريقة جديدة للتفاعل مع المعجبين، تعمل بشكل مشابه لوظائف القصص الأخرى عبر تطبيقات مثل “نستغرام” مثلاً.