الشرطة المصرية تقبض على حسن شاكوش.. وهذه التهمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، الخميس، بأن الشرطة ألقت القبض على مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وقالت إن القوات اقتادت شاكوش إلى قسم الشرطة لاتهامه بقيادة سيارة دون لوحات معدنية، وعمدت السلطات إلى سماع أقوال المغني وجمع المعلومات عن السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أتى ذلك القرار قبل ساعات من إحياء حفل غنائي كان من المقرر إقامته، الجمعة، بمشاركة مطرب الراي الجزائري الشاب خالد في الساحل الشمالي.​

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الشرطة المصرية معاقبة مغني “بنت الجيران”، الأغنية الشعبية المعروفة، ففي أبريل/نيسان الماضي، أكدت وسائل إعلام مصرية، أن الشرطة ألقت القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش بسبب مخالفة القانون.