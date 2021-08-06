أحمد حلمي بفيديو كوميدي عن تبرير “الكذب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعدُّ النجم المصري أحمد حلمي من بين الفنانين والمشاهير الذين يشاركون مقاطع طريفة تتضمن يومياتهم مع متابعيهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لُوحظ في الفيديو الأخير الذي نشره “حلمي” عبر حسابه في “انستغرام” قبل ساعات، وحصد 200 ألف إعجاب.

وظهر أحمد حلمي في الفيديو وهو يقوم بحركات طريفة بوجهه، مستخدماً مؤثرات بصرية “الفلتر”، لوضع يده فوق فمه، مع استخدام صوت مضحك.

واتضح في فكرة الفيديو أن حلمي، انتقد ما يقوم به بعض الأشخاص الكاذبين عند تبرير موقفهم بعد الكذب، حيث تكون الثرثرة في الحديث ملاذاً لهم، وعلَّق قائلاً: “لما تحاول تبرر موقفك وأنت كداب”.

ولاحظ أحمد حلمي، مؤخراً، انتشار هاشتاغ “الجو ملبش اليوم دول”، بسبب حوادث القتل بين الأزواج؛ إذ لم يفوّت المشاركة فيه بحسه الفكاهي المعروف.

واستعان أحمد حلمي بمقطع فيديو قصير لا تتخطى مدته 5 ثوان، من إعلان تجاري لإحدى شركات السيارات كانت قد شاركته فيه زوجته الفنانة منى زكي.

وأطلّ أحمد حلمي في الفيديو وهو يدخل المطبخ ومنى زكي تستخدم السكين في تقطيع شيءٍ ما، وبمجرد أن قال لها “صباح الخير”، رمته بنظرة تحمل الكثير من الشر، ثم قامت بغرس السكين في الطعام بشكل عنيف لتُثير الذعر داخل أحمد حلمي.

ونشر أحمد حلمي مقطع الفيديو عبر حسابه في “انستغرام”، وأرفق تعليقاً طريفاً، قال فيه: “محدش يقول صباح الخير الأيام دي”.

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعي حلمي، وكذلك انتزع ضحكات زملائه من الفنانين، أبرزهم، زينة، رانيا يوسف، أحمد رزق، إنجي المقدم ومنى ممدوح، وغيرهم.