لماذا تغيب منى السابر عن السوشيال ميديا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عن سبب قلة ظهورها على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، موضحةً أنّها تعمل في الوقت الحالي بإحدى المستشفيات، لذلك لا تمتلك المزيد من الوقت لكي تظهر على السوشيال ميديا.

جاء ذلك رداً على طلب إحدى متابعاتها قالت لها: “اطلعي في مولات وصوري روحك وتسولفي كثري من سناباتك أنا من متابعينك”، فأجابت قائلةً: “طبعاً قليل من المتابعين يعرفون أني أشتغل حالياً في مستشفى”.

وتابعت: “وبالأيام العادية إذا مو شيء ضروري ما أحب أطلع إلا للضرورة، والويكند بالعكس أطلع ابني للأمانة أحب أروح أماکن استجمام وبحر بعيد عن الدوشة بس معاي بس”.

وسبق أن ردَّت منى السابر على من هاجمها، بسبب اللوك الجديد الذي اعتمدته في إطلالة الشعر القصير.

ونشرت السابر، عبر حسابها في “سناب شات”، سؤالاً من إحدى المتابعات، نصه: “لماذا تلعبين في شعركِ كأنكِ طفلة، كوني عاقلة، بصراحة تصرفاتكِ صارت سخيفة، أنا من متابعينكِ وتصرفاتكِ تعيبني، تصرفاتكِ مش معقولة، أرجو أن تعقلي وتتصرفي أحسن من هذا”.

وجاء رد منى السابر قاسياً، حيث قالت: “أنا حرة ألعب زي ما أنا أريد، ما عندي أحد يلعب في شعري”، في نبرة تُشير إلى غضبها من التدخل في حياتها الشخصية.

على جانب آخر، أصدرت محكمة بحرينية حكمها النهائي في قضية السابر مع ابنتها حلا الترك، بإعفاء الأولى من الحبس نهائياً، على أن يُجرى استبدال العقوبة بالعمل اليدوي.

وكانت منى السابر وحلا الترك، قد شغلتا الرأي العام في الأشهر الماضية، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو، وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام؛ لأن ابنتها “حلا” تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني.

بعدها تعرَّضت حلا الترك لحملة هجوم واسعة، واُتهمت بأنَّها عاقة لوالدتها، بعد أن رفعت عليها قضية في المحكمة، فخرجت للرد على الانتقاد وتقول إنها تعرّضت للظلم، ولم تعد تتحمل التجريح، ولم ترفع قضية على والدتها والموضوع أكبر منها.

وفي وقتٍ سابق، كشفت منى السابر عن سبب اختفائها عن السوشيال ميديا، خلال الفترة الماضية، موضحةً أنّها متعبة كثيراً، بسبب حرصها الدائم على عدم البوح بما يؤلمها، وإظهار أنها بحالة جيدة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالمرض.

وأضافت، عبر مقطع فيديو في “سناب شات”، أنَّها من الأشخاص الذين يتحملون الكثير على حساب أنفسهم، لكنها عندما تصل إلى مرحلة الانفجار تُصاب بالمرض.