شيري عادل تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنضم إلى كتيبة المشاهير العرب الذين سبقوها إلى هذه الخطوة.

ونشرت شيري، عبر حسابها الخاص في “انستغرام”، صوراً من مكتب أبو ظبي للمقيمين، جاء فيها: “من مصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نُرحِّب بالممثلة المبدعة شيري عادل، في أبوظبي الحاصلة على الإقامة الذهبية من فئة المبدعين، تقديراً لموهبتها وأعمالها المميزة”.

وأضاف المنشور: “قامت النجمة شيري عادل بأداء العديد من الأدوار في مجموعة من أشهر أفلام السينما والمسلسلات التلفزيونية المصرية، مثل (حسن ومرقص، نصيبي وقسمتك، مراتي وزوجتي، سكر مر، رقم مجهول و الحصان الأسود)”.

وحظي منشور الفنانة المصرية بتفاعلٍ واسع بين زملائها في الوسط الفني وجمهورها، الذين حرصوا على تهنئتها بحصولها على الإقامة الذهبية.

وشيرين عادل، معروفة في الوسط الفني باسم شيري عادل وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لتعود مرةً أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم “أصحاب ولا بزنس”.

بعدها ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، وشاركت كضيف شرف بفيلم “للإيجار” الذي طُرح مؤخراً في دور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، عصام السقا، ياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداثه عن “الوحدة والعزلة”، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بالإسكندرية ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار؛ بحثاً عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت إنجي خطاب عن أن الفنانة شيري عادل تخضع لعملية جراحية دقيقة؛ إثر تعرُّضها لأزمة صحية شديدة، ولم يكشف عن سبب الجراحة.

وطالبت خطاب من متابعيها الدعاء لها، وكتبت عبر حسابها في “انستغرام”: “فضلاً، دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومكِ بالسلامة يا روحي يارب”.

وتمنح دولة الإمارات العربية المتحدة النجوم العرب من مصريين ولبنانيين وسوريين وغيرهم، الإقامة الذهبية، لتعزيز مكانتها كمركز أساسي للفنّ لجذب شركات الإنتاج والقائمين على صناعة الفنّ والدراما.