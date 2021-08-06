ياسر العظمة يستعيد ذكريات “مرايا” بصورة منذ 18 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد النجم السوري الكبير، ياسر العظمة، ذكرياته مع مسلسل “مرايا”، الذي يعد أحد أشهر الأعمال الدرامية في الوطن العربي، حيث نشر عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة تذكارية، تم التقاطها خلال تصوير العمل عام 2003.

وتعود الصورة التي نشرها ياسر العظمة إلى ما قبل 18 عاماً مضت، وكنت من حلقة “حط بالخرج مرايا”، حيث نالت الصورة إعجاب 30 ألف شخص في ساعات قليلة، وسط تفاعل واسع.

وبحسب المتابعين في التعليقات، فإن ياسر العظمة نشر تلك الصورة من هذه الحلقة، رغم عدم مشاركته فيها بالتمثيل حينها، إذ جاءت الصورة وبرفقته 3 أشخاص، وقال المتابعون إنه كان يعطي مساحة لممثلين غيره للظهور

وترك ياسر العظمة تعليقاً على الصورة، قائلاً: “كواليس أثناء تصوير حلقة حط بالخرج مرايا 2003”.

وتذكر رواد التواصل الاجتماعي تلك الحلقة وما جاء فيها من أحداث، مطلقين عبارات من الحلقة، بينها: “اي حط بالخرج اللي إلو عمر ما بتهينو شدة”، وترحم البعض على الفنان حسن دكاك، وعدد كبير من الفنانين الراحلين الذين شاركوا بالعمل.

وكان قد كشف الفنان القدير ياسر العظمة عن خروج مسلسله “السنونو” من السباق الرمضاني 2021، رغم الجهد والمحاولات الكبيرة التي قدمها الفريق لإنجاز العمل، لكن الظروف كانت أقوى من استكمال العمليات الفنية للمسلسل.

ونشر العظمة الخبر، عبر حسابيه على “فيسبوك” و”إنستغرام”، معلناً عن تأجيل عرض المسلسل إلى ما بعد شهر رمضان، وكتب: “أحبائي المتابعين الكرام، كم كان جميلاً أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعداً جميلاً متفائلاً، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى مابعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله.. رمضان كريم”.

تدور أحداث مسلسل “السنونو” حول سفينة ترسو في دولة الإمارات، ثم تنطلق منها إلى محطات تحمل كل واحدة منها حكاية جديدة، ويشارك في المسلسل بشار إسماعيل، مرح جبر، محمد قنوع، ديمة الجندي، ليليا الأطرش، وأمجد طعمة، وغيرهم.