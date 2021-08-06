شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير مسلسل "شارع 9" بعد توقف ما يقرب من 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف القائمون على مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف ومحمود عبد المغنى، تصوير مشاهد العمل بعد توقف ما يقرب من 10 أشهر كاملة، حيث انطلق تصوير أول المشاهد في شهر سبتمبر، وتعرض للتوقف أكثر من مرة بسبب التسويق قبل التوقف تماماً حتى العودة للتصويرمرة أخرى.



رانيا يوسف وهدى الاتربى

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، ، ماجد الشريف، هدى الأتربى، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى ملئ بالإثارة والتشويق.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.