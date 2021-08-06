شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ورقية تحمل صورة دلال عبد العزيز وبنتيها.. ورامى رضوان يطلب الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامى رامى رضوان الشكر لجمهور النجمة دلال عبد العزيز بعد نشره صورة لطائرة ورقية تحمل صورتها بجوار بناتها النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم، مطالبا بالدعاء لها، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "شكرا على اللفتة الجميلة.. ونرجوا من حضراتكم الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء"، وانهالت التعليقات من قِبل متابعيه فور مطالبته بالدعاء الذين تمنوا للفنانة الشفاء، وأن تسترد صحتها فى أقرب وقت.











رامي رضوان

وكان كشف الفنان عمرو سعد، عن آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، وذلك بعد إجراء مكالمة هاتفية معها وقال "أنا كملتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامى رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر".

وأوضح عمر سعد خلال لقاءاته مع أحد البرامج العربية: "دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد إنها تكلمنى أو تسمعنى، وهيا طبعاً متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالى هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتنى وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة وانا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم".

وعن آخر تطورات دلال عبد العزيز الصحية ما أعلنه الإعلامى رامى رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث وصف الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، قائلا: "الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. وكل شوية بيحصل مفاجأة".

وكشف الإعلامى رامى رضوان عن تفاصيل استقبال عائلة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها، وأكد أنه سارع بنفى كل ما تردد حول وفاة الفنانة الكبيرة، لخطورة انتشار مثل هذه الشائعة على عائلتها، وكل المقربين منه، خاصةً أنه استقبل رسائل كتيرة من محبين ليها.