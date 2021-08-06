وفاة الشاعر الغنائي حسن رياض بعد إصابته بغيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا، منذ قليل الشاعر الغنائي حسن رياض، بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة، استدعت إيداعه العناية المركزة الساعات الماضية.

وأعلن الخبر أصدقاء حسن عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وبينهم الشاعر عادل سلامة.

كان الشاعر الغنائي حسن رياض خضع للعلاج في مستشفى زايد التخصصي بالسادس من أكتوبر، إثر أصابته بغيبوبة وجلطة في المخ مساء الأربعاء.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"ـ قال: "الشاعر حسن رياض تم نقله إلى المستشفى مساء أمس، إثر معاناته من جلطة في المخ، ودخوله مرحلة الغيبوبة، وتم التواصل مع وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم التدخل لنقله لأحد المستشفيات التي توجد بها أماكن للرعاية المركزة، ونسعى أيضا للتواصل مع وزيرة الصحة".

حسن رياض كتب مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي اشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد".