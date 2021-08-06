شريف دسوقي لـ"الخليج 365": تجاوزت الفترة الأصعب بحياتي وبدأت تركيب الطرف الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان شريف دسوقي، على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بات أفضل حال، وأن الفضل في تجاوزه الفترة التي وصفها بـ الأصعب في حياته محبة الناس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله طبعا لولا ظهور محبة الناس مكنتش تجاوزت الفترة الأصعب في حياتي، والخميس كان آخر فترة في العلاج وفترة تركيب الطرف الصناعي".

جدير بالذكر أن شريف دسوقي عانى مؤخرًا من أزمة صحية، فقد على إثرها ساقه.

وعن مشاركته في بطولته مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" المقرر إزاحة الستار عنها الأيام المُقبلة، قال شريف "العرض عودة للمسرح الجميل، من خلال نص العبقري بيرم التونسي اللي كان كاتب ليلة من ألف ليلة، والعبقري المخرج مجدي الهواري اختار منها (ياما في الجراب يا حاوي) بطولة يحيى الفخراني، أوعدكم هتسمتعوا".

من ناحية أخرى، يُعرض لـ دسوقي في الفترة الحالية فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر، محمود حافظ.