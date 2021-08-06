سيمون تحيي الذكرى السادسة لرحيل ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي :

أحيت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الذكرى السادسة لرحيل الفنانة ميرنا المهندس.

ونشرت سيمون صورة للفنانة الراحلة وعلقت: "٦ سنين عدوا، الله يرحمك يا ميرنا"، وعلقت الفنانة ندى بسيوني: "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

الفنانة ميرنا المهندس رحلت عن عالمنا يوم ٥ أغسطس ٢٠١٥، عن عمر يناهز ٣٩ عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتركت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الناجحة أبرزها: "ساكن قصادي"، "محمود المصري"، "العيال هربت"، وغيرها من الأعمال.