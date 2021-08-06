10 سبتمبر.. "نتفليكس" تطرح فيلم الأكشن "KATE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة الترفيه العالمية نتفليكس، عن طرح فيلم الأكشن kate، في 10 سبتمبر المُقبل، عبر منصتها، وكشفت عن البرومو الرسمي للعمل عبر موقع "يوتيوب".

تتمتع "Kate" بدقة عالية ومهارة خارقة في مهنتها، مما يجعلها النموذج المثالي لقاتلة مجهزة جيدا ويضعها في أعلى القمة في مجالها. ولكنها حين تخطئ هدفها في عملية اغتيال في طوكيو على غير المعتاد، تدرك سريعا بأنها تعرضت للتسمم في عملية إعدام بطيئة تمنحها أقل من 24 ساعة لتنتقم من قاتليها. وفيما يتدهور جسدها سريعا، تتوطد علاقة "Kate" بشكل غير متوقع مع ابنة أحد ضحاياها السابقين المراهقة و المفعمة بالحياة.

فيلم "Kate" من بطولة "ماري إليزابيث وينستد" و"وودي هارلسون" ومن إخراج "سيدريك نيكولا ترويان"، وتدور أحداثه حول مطاردة عنيفة لقاتلة حانقة في آخر مهمة كلفت نفسها بتنفيذها.

الفيلم إخراج: سيدريك نيكولاس ترويان، إنتاج: "بريان أنكيليس، "كيلي ماكورميك"، و"باتريك نيوول"، بطولة: ماري إليزابيث وينستيد، تادانوبو أسانو، ميافي، ميشيل هويسمان، تقديم ميكو مارتينو، مع جون كونيمورا، وودي هارلسون.