راغب علامة للمسؤول: “صيتك حرامي وآكل أموال الأيتام والفقراء”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد مرور عام على ذكرى تفجير مرفأ بيروت، لا يزال كافة المواطنين يهاجمون الطبقة السياسية ويحملونها الإبادة الجماعية التي حلّت بالعاصمة، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.

في السياق، هاجم الفنان اللبناني راغب علامة المسؤول السياسي الذي لديه حصانة ولا يستطيع الجلوس بمكان عام نظرا لصيته السيء.

وكتب علامة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “أيها المسؤول.. شو النفع انك تكون سياسي وعندك حصانة وحماية على حساب الناس ومش قادر تطلع تشرب قهوة بمكان عام؟ صيتك حرامي وآكل أموال الأيتام والفقراء؟ والناس عم تشتمك ليل نهار وتهتك عرضك بالشتائم والسباب؟ واللي ييصفقولك بيكرهوك وخايفين من إجرامك؟؟ شو هالشرف اللي انت حامله ؟؟؟”.

وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.