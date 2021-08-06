بعد المصرية والعراقية.. ظهور شبيهة مكسيكية لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور شبيهة جديدة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهّاب من الجنسية المكسيكية من دون ورود المزيد من التفاصيل حول هوية الشبيهة الجديدة، بعد المصرية رانيا امبابي والعراقية رؤى العزاوي.

وتابينت أراء التعليقات بين من اعتبر أن الشابة المكسيكية “نسخة طبق الأصل” من شيرين، ومن رأى أن نسبه الشبه قليلة جداً، فما رأيكم أنتم؟

يُذكر أن مبابي قالت في تصريحات إعلامية إنها مهووسة بعبد الوهاب، وتسعى للقيام بعمليات تجميل لتتشبه بها، بينما تعمل العزاوي كمنسقة أغاني، وتحدثت عن شببها بالمطربة المصرية قائلةً: “الناس يشبّهوني بشيرين كثيراً، وفي أي مكان أتواجد فيه يقولون أنت تشبهينها، حتى أن البعض يوقفني في الشارع لكي يلتقط الصور معي، مع أني لا أجد أني أشبهها كثيراً”.

يُذكر أنّ شيرين عبد الوهاب قد تعرّضت لأزمة أخيراً بسبب تسريب مكالمة هاتفية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب كشف فيها عن رغبة نجله في الزواج من أخرى بهدف الإنجاب، وتحدث عن تحكّم ابنه في كل المسائل المالية المتعلقة بشيرين، لكن حسام نفى ما قاله والده وطالبه بعدم التدخل في حياته، كما أكدت شيرين أن كلام حميها لا يؤثر في علاقتها بزوجها الذي تحبّه وتأتمنه على نفسها وابنتيها.