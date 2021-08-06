“النار القايدة”.. نيللي كريم بطلة كليب هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة نيللي كريم جمهورها، عبر “السوشيال ميديا” لأغنية “النار القايدة”، للفنان رامي عاشور، شقيق خطيبها هشام عاشور، والذي ستشارك فيه كموديل، وسيطرح قريباً عبر “يوتيوب”.

ونشرت نيللي كريم بوستر، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، قالت فيه: “النار القايدة”، رامي عاشور قريباً.

ولاقى المنشور ردود فعل كبيرة من جمهورها الذين تساءلوا عن دخولها عالم الغناء، خاصة بعدما شاركت في أكثر من مهرجان خلال العام الماضي، أبرزها “مليونير”، الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر “السوشيال ميديا”.

من ناحية أخرى، تستعد نيللي كريم للاحتفال بزواجها الثالث من هشام عاشور، لاعب الاسكواش العالمي.

تأتي تلك الزيجة عقب مرور 4 أشهر ونصف الشهر على فسخ نيللي كريم خِطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، حيث حسمت الإعلامية هالة سرحان الجدل بشأن عودة نيللي إلى خطيبها السابق.

وهنأت هالة سرحان الفنانة نيللي كريم على زيجتها، حيث وصفتها بـ”ست العرايس”، إذ غردت عبر حسابها في موقع “تويتر”، تقول: “‏ألف مبرررووك ياست العرايس نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الاسكواش العالمي ربنا يسعدكم ويحفظكم”.

وكانت نيللي كريم قد أعلنت، في مارس الماضي، انفصالها عن خطيبها عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أُثير حول هذا الأمر حينها.

وتزوجت نيللي كريم مرتين: الأولى في الـ16 من عمرها، وأنجبت ابنيها “كريم”، و”يوسف”، ثم تزوجت خبير التغذية هاني أبوالنجا، الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه “سيليا”، و”كندة”.