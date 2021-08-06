أزمة بين رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشبت أزمة بين الفنان السعودي رابح صقر ومواطنه عبد المجيد عبد الله، بسبب عدم متابعة الأخير لصفحة الأول في موقع “تويتر”.

بدأت الأزمة عندما نشر رابح صقر تغريدةً عبر صفحته في “تويتر”، كشف خلالها عن غضبه من إلغاء عبد المجيد عبد الله متابعته، وحرص على استفتاء جمهوره بشأن الخطوة الصحيحة التي يجب اتباعها للرد على عبد المجيد.

وكتب صقر: “سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما إن عبد المجيد عبد الله يلغي متابعتي، وأنا جالس أتابعه، الأفضل ألغي المتابعة ولا أستمر في متابعته؟ يهمني رأيكم”.

بدروه، أبدى الفنان عبد المجيد عبد الله تعجّبه من التغريدة التي نشرها رابح صقر، ومن الحساسية الشديدة التي أخذ بها الأمر وأعطاه أكبر من حجمه، حيث نشر تغريدة عبر صفحته في “تويتر”، قال فيها: “بوصقر أنت حساس شوية كبّر دماغك”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما حدث بين رابح وعبد المجيد، وعبّروا عن حبهم الشديد للنجمين، فيما مازحهما آخرون بسبب الأزمة التي يرونها أخذت أكبر من حجمها، على حد قولهم.