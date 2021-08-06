شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون دولار في 14 يومًا لـ فيلم Snake Eyes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Snake Eyes للممثل الماليزى البريطاني هنري جولدينج، والمقتبس من سلسلة G.I. Joe، إلى 30 مليون و 6 ألف دولار حول العالم وذلك منذ طرحه في 23 يوليو الماضى حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 23 مليون و506 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و6 مليون و 500 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Snake Eyes، من بطولة هنري جولدينج، أندرو كوجي، أورسولا كوربيرو، ستيفن ألريك، تاكيهيرو هيرا، هاروكا آبي، إيكو عويس، بيتر منساه، سمارة ويفينج، صموئيل فينزى.

الفيلم من إخراج روبرت شونتكي، وسبق وأخرج روبرت شونتكي فيلمين من سلسلة أفلام الخيال العلمي Divergent، وسيقوم بكتابة الفيلم إيفان سبيليوتوبولوس، مؤلف فيلم Beauty and the Beast.

فيلم Snake Eyes يدور حول نينجا صامت ظهر لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي كجزء من إعادة إطلاق لعبة "هاسبرو" و "مارفيل كوميكس" لخط اللعب، الذي أطلق عليه اسم "جي. آي". جو: بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية ملابس سوداء، لا يكشف عن وجهه أبداً ولا يتحدث أبداً، برزت الشخصية بين المجموعة العسكرية المناهضة للإرهاب، وسرعان ما أثبت أنها الأكثر شعبية.

وأشتهر شونتكي بإخراج فيلم The Captain الدرامي باللونين الأبيض والأسود باللغة الألمانية عن الحرب العالمية الثانية حول هارب من الجيش الألماني يرتدي زي قائد كابتن نازي، مما يخلق هوية جديدة ويخضع للقوة السوداء القاتمة، حسبما نشر موقع "hollywoodreporter".