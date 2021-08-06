شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة 29 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة دينا الوديدى حفلا غنائيا يوم 29 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة فى دورته الـ 29 والتي تنطلق منتصف أغسطس الجارى.

يذكر أن مهرجان القلعة توقف العام الماضى بسبب جائحة كورونا، ويقوم بتنظيم المهرجان وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا وتضم فعاليات هذا العام 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء 15 أغسطس ويستمر حتى 30 أغسطس .

كانت المطربة دينا الوديدى قد أحيت حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة شهر أبريل الماضى، ضمن سهرات رمضان التى أحياها عدد من نجوم الغناء، وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها الشهيرة والمميزة وتفاعل معها الجمهور الحاضر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.